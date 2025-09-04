Санируемого не вылечили

В истории банковской системы РФ произошел второй случай отзыва лицензии у банка, находящегося в процессе оздоровления. Им стал «Таврический», санатором выступал МФК, под контролем которого «Таврический» полностью утратил капитал. Это уже третий случай отстранения частного инвестора от санации за последний год, и эксперты уверены, что в текущих экономических условиях он может оказаться не последним.

3 сентября ЦБ отозвал лицензию у Таврического банка, проходившего финансовое оздоровление с участием банка МФК. Решение было принято «в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации». Санатором выступал банк МФК. Завершение финансового оздоровления «Таврического» ожидалось к 1 июля 2035 года. АСВ и ЦБ предоставили на санацию кредит 28 млрд руб. на десять лет.

АСВ оценивает страховую ответственность по «Таврическому» в 56,5 млрд руб. По предварительным оценкам ЦБ, требования физических лиц—вкладчиков «Таврического» будут удовлетворены в полном объеме, в том числе за счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур.

В ЦБ отметили, что на постоянной основе анализируют выполнение планов финансового оздоровления кредитных организаций (КО), при необходимости вносят в них изменения, включая замену инвестора, прекращение финансового оздоровления и отзыв лицензии у санируемой КО, «если такое решение не создает риски для финансовой устойчивости банковского сектора». Операционные вопросы, связанные с отзывом лицензии банка «Таврический», Банк России решает в диалоге с санатором этого банка. В МФК “Ъ” сообщили, что «отзыв лицензии у банка "Таврический" не влияет и не повлияет на текущую деятельность банка МФК», отметив, что после отзыва лицензии, согласно закону, банки полностью разделены. В АСВ не ответили на запрос.

Это второй случай завершения санации отзывом лицензии. В июле 2018 года Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Советский» после трех лет санации. Санатором выступал банк АВБ, получивший от ЦБ пятилетний депозит на санацию 34,2 млрд руб. Неудачная попытка оздоровить банк обошлась дорого. Если бы у «Советского» отозвали лицензию еще в 2015 году, затраты на выплаты клиентам банка оказались бы в полтора-два раза ниже. Тогда отказ от санации «Советского» в пользу отзыва лицензии в ЦБ объяснили тем, что дальнейшая реализация мер по предупреждению банкротства банка была «высокозатратной и могла не привести к желаемому результату» (см. “Ъ” от 4 июля 2018 года). Еще один пример — Банк24.ру, впрочем, он успешно оздоровился в 2011 году, но после лишился лицензии за участие в сомнительных операциях (см. “Ъ” от 17 сентября 2014 года).

Сама по себе ситуация «Таврического» не уникальна, но показательна. Ранее случаи отстранения санатора, тем более через отзыв лицензии, были единичными. Но в последний год это третий случай отстранения санатора от оздоровления банка. Впрочем, в предыдущих случаях кредитные организации передавались на оздоровление АСВ. 28 декабря 2024 года было принято решение прекратить участие ПСБ в финансовом оздоровлении Мособлбанка. 29 августа 2025 года было принято изменение плана санации Инвестторгбанка, в соответствии с которым Транскапиталбанк прекратил участие в оздоровлении после принятия необходимых решений и их реализации. При этом в феврале 2025 года в кулуарах ежегодной банковской конференции глава АСВ Андрей Мельников на вопрос корреспондента “Ъ” о дальнейшей судьбе Мособлбанка отмечал: «Далее, скорее всего, будет ликвидация Мособлбанка и расчет со всеми кредиторами. Нужно время до 2035 года, чтобы накопить доходы, которые позволят рассчитаться со всеми кредиторами. Если бы у банка не было активов, санация бы не продолжалась». Вероятно, такая же судьба ожидает и Инвестторгбанк, отмечают собеседники “Ъ”.

По словам адвоката АБ «Астериск» Дмитрия Венгерского, участившиеся случаи отстранения частных инвесторов от санации могут говорить о двух вещах. «О неэффективности конкретного механизма в определенных условиях или о тяжелой экономической ситуации как в стране, так и в секторе, когда многие банки несут убытки и нагрузка на частных инвесторов становится чрезмерной»,— поясняет он.

«Принципиальная разница между передачей банка во время санации и процедурой отзыва лицензии во время санации заключается в том, что в первом случае цель заключается в сохранении банка и максимизации возврата активов, а во втором — в защите интересов вкладчиков и прекращении деятельности неплатежеспособного банка»,— поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. «При этом в любом случае банк-инвестор обязан возвратить денежные средства и уплатить проценты за пользование займом даже в случае отзыва лицензии у санируемого банка,— отмечает Дмитрий Венгерский.— Что касается ответственности санатора и его топ-менеджеров, то она наступает не из-за самого факта отзыва лицензии, а только если будет установлено, что в ходе участия в процедуре финансового оздоровления были допущены злоупотребления (неправомерные и/или недобросовестные действия в ходе санации послужили причиной неудачного исхода санации)».

Всего АСВ курировало санацию 50 КО. Большинство из них благополучно завершили оздоровление, по четырем банкам были приняты решения о передаче активов и обязательств другим КО. В настоящее время АСВ курирует оздоровление 11 банков: Балтинвестбанк, БМ-банк, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Генбанк, «Пересвет», «Солидарность», Тимер-банк, Экономбанк, Моссоблбанк и ИТБ. «Ситуация с "Таврическим" может указывать на печальную тенденцию: то есть отзыву лицензии могут быть подвержены и другие банки, которые давно находятся на санации, но не выходят из кризиса,— указывает эксперт.— С учетом сложившейся экономической обстановки такие варианты исключать нельзя».

Ксения Дементьева, Ольга Базутова