Справедливороссы назвали предательством уход Анатолия Лисицына из партии

Заявление о выходе депутата Госдумы России Анатолия Лисицына из «Справедливой России» в партии считают предательством. Об этом «Ъ» рассказал секретарь Бюро Совета ярославского отделения «Справедливой России» и депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Лисицын решил выйти из партии для последующего участия в праймериз «Единой России», а в случае победы на них — и в выборах в Госдуму.

«Его решение не укладывается ни в какие рамки. На наш взгляд, Анатолия Ивановича хотят просто использовать, чтобы снизить рейтинги партии "Справедливая Россия". Я сегодня звонил в Москву, там все считают его уход предательством»,— сказал «Ъ» Анатолий Каширин.

Пока что «Справедливая Россия» не определилась, кого будет выдвигать по 194 одномандатному округу, где на прошлых выборах победил Анатолий Лисицын. Однако Анатолий Каширин заверил, что своего кандидата партия выдвинет. Скорее всего, это будет кто-то из местных политиков, знакомых избирателям.

Выборы пройдут 18-20 сентября.

Антон Голицын