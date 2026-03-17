Замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме выходит из партии

Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» (СР) в Госдуме РФ и экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын написал заявление о выходе из партии, его рассмотрят в ближайшее время. Об этом “Ъ” сообщил секретарь бюро совета ярославского отделения СР Анатолий Каширин.

Анатолий Лисицын в 2022 году

Анатолий Лисицын намерен участвовать в праймериз партии «Единая Россия» и идти на выборы как независимый кандидат. Об этом ранее сообщил действующий губернатор области Михаил Евраев. Господин Лисицын подтвердил ТАСС эти сведения.

В «Справедливой России» такое решение не одобряют, сообщил Анатолий Каширин. «Его решение не укладывается ни в какие рамки. На наш взгляд, Анатолия Ивановича хотят просто использовать, чтобы снизить рейтинги партии "Справедливая Россия", личные рейтинги Анатолия Николаевича Грешневикова (депутат Госдумы РФ.— “Ъ”) только с этой целью. Я сегодня звонил в Москву, там все считают его уход предательством»,— прокомментировал секретарь бюро совета ярославского отделения партии.

Анатолий Лисицын — депутат Госдумы РФ VIII созыва по избирательному округу №194 (Ярославский, Ярославская область), избран в 2021 году от «Справедливой России». В 2020 году вышел из партии «Единая Россия», объяснив свое решение тем, что членство в партии власти не позволяет ему «работать для людей региона».

Алла Чижова, Ярославль