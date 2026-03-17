После атаки БПЛА в Сочи есть вероятность падения обломков

В Сочи отменен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, отметив, что опасности для жителей и гостей города нет.

По его словам, средства противовоздушной обороны отработали по воздушным целям, которые представляли угрозу для Центрального и Лазаревского районов. По предварительным данным, городская инфраструктура в результате инцидента не пострадала. При этом сохраняется вероятность падения обломков.

Власти призвали жителей и туристов соблюдать меры безопасности и не приближаться к возможным фрагментам сбитых беспилотников. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить об этом по номеру 112. Также граждан просят не снимать на видео работу экстренных служб.

Вячеслав Рыжков