Отдельную дорогу для автобусов с детьми построят на подъезде к Крымскому мосту

На подъездах к Крымскому мосту планируется строительство отдельной дороги, предназначенной для автобусов, перевозящих детские группы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По его словам, выделенная трасса позволит ускорить прохождение досмотровых процедур для детских автобусов, исключив их ожидание в общей очереди. Предполагается, что даже при образовании заторов на основных подъездах детские автобусы, а также автомобили скорой помощи смогут объезжать пробки.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту уже вводились меры для ускорения движения туристического транспорта. В частности, в 2023 году там была выделена отдельная полоса для туристических автобусов, которые пропускали по второй полосе в сопровождении нарядов ДПС.

Вячеслав Рыжков

