Отдельную дорогу для автобусов с детьми построят на подъезде к Крымскому мосту

На подъездах к Крымскому мосту планируется строительство отдельной дороги, предназначенной для автобусов, перевозящих детские группы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.

По его словам, выделенная трасса позволит ускорить прохождение досмотровых процедур для детских автобусов, исключив их ожидание в общей очереди. Предполагается, что даже при образовании заторов на основных подъездах детские автобусы, а также автомобили скорой помощи смогут объезжать пробки.

Ранее на подъезде к Крымскому мосту уже вводились меры для ускорения движения туристического транспорта. В частности, в 2023 году там была выделена отдельная полоса для туристических автобусов, которые пропускали по второй полосе в сопровождении нарядов ДПС.

