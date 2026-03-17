На Кубани планируют повысить пропускную способность дорог к Крымскому мосту

В Краснодарском крае продолжат модернизацию дорожной инфраструктуры, направленную на увеличение пропускной способности транспортных маршрутов в сторону Крыма. В 2026 году планируется продолжить ремонт более 9 км автомобильной дороги Андреева Гора—Варениковская—Анапа, сообщили в администрации региона.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как отметил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко, Кубань и Крым тесно связаны транспортной инфраструктурой. Помимо Крымского моста, сокращению времени в пути способствуют новые и модернизированные трассы, в том числе направление А-289 Краснодар—Славянск-на-Кубани—Темрюк и автодорога А-290 Новороссийск—Керчь, включая участок обхода Анапы. По его словам, обновление дороги Андреева Гора—Варениковская—Анапа также должно повысить пропускную способность региональной сети и улучшить движение транспорта в направлении полуострова и обратно.

В 2024 году на этой трассе уже ввели в эксплуатацию реконструированный мост через канал. Кроме того, в районе села Юровка были отремонтированы 5,5 км дороги Крымск—Джигинка и еще 9,6 км трассы.

Работы ведутся на двух участках в Анапе и Крымском районе. Дорожники планируют устранить просадки дорожного полотна, уложить выравнивающий и верхний слои покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины и нанести разметку из термопластика. Завершить весь комплекс работ предполагается в 2026–2027 годах.

По словам заместителя губернатора края Евгения Пергуна, в 2025 году на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было направлено 13,2 млрд руб., из которых 6,9 млрд руб. составили средства федерального бюджета, 6,3 млрд руб.— краевого, еще 2,8 млн руб. поступили из местных бюджетов.

Вячеслав Рыжков