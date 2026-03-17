Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

По его словам, соответствующий режим введен на всей территории города. Аналогичное предупреждение о беспилотной опасности объявлено и на федеральной территории Сириус, о чем сообщил глава администрации Дмитрий Плишкин.

Ранее в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов.

