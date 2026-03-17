На Стройгородке в Ростове восстановили подачу тепла и горячей воды

В микрорайоне Стройгородок в Ростове-на-Дону завершили ремонт теплотрассы. Сейчас в дома начали подавать отопление и горячую воду, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В случае отсутствия горячей воды или отопления после завершения ремонтных работ ростовчанам рекомендовали обращаться в управляющую компанию.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», причиной очередных ограничений стала авария на теплотрассе по улице Дебальцевской.

Мария Хоперская

Новости компаний Все