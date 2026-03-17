Первый в РФ высотный БПЛА-полигон открыли в Краснодаре

В Краснодаре на базе школы беспилотной авиации «Добро и Небо» открыли первый в России высотный полигон для отработки навыков управления беспилотниками. Площадка оснащена многоуровневой трассой высотой около 9 м и площадью более 350 кв. м, что позволяет пилотам тренироваться в сложных условиях и совершенствовать управление дронами, передает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В церемонии открытия приняли участие директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Бородавка, заместитель министра образования и науки региона Сергей Крившенко и руководитель благотворительного фонда «Добро и Дело» Анна Потынга.

Как отметил господин Бородавка, организация на протяжении трех лет участвует в конкурсе «Грантов губернатора Кубани» и четыре раза становилась его победителем. По его словам, проекты, направленные на развитие навыков работы с беспилотными летательными аппаратами, формируют у молодежи интерес к техническим профессиям и создают возможности для профессиональной реализации.

Школа БПЛА «Добро и Небо» с 2025 года проводит бесплатные занятия для детей и взрослых по основам беспилотной авиации. Под руководством практикующих пилотов участники осваивают аэросъемку, картографию и мониторинг территорий. За время работы школы обучение прошли около 100 человек, получивших навыки управления и программирования дронов, а также их технического обслуживания и ремонта.

По словам Сергея Крившенко, создание высотного полигона позволит расширить возможности подготовки пилотов и разработки беспилотных авиационных систем. Проект реализован благотворительным фондом «Добро и Дело» в рамках программы «Гранты губернатора Кубани».

Вячеслав Рыжков