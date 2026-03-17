Движение на шести участках М-4 «Дон» в Ростовской области ограничили из-за работ

Движение на нескольких участках трассы М-4 «Дон» ограничили из-за дорожных работ. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На южном направлении по правой полосе монтируют блоки на следующих участках: 943-944 километр, 966 километр. Также по правой полосе работы идут на 1006 километре, 1012 километр и 1024 километре. С 1002 по 1009 километр северного и южного направлений идет ямочный ремонт.

Водителям рекомендуется снизить скорость и соблюдать дистанцию в потоке машин.

