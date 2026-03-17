В Белом доме заявили о начале судоходства в Ормузском проливе

Коммерческие танкеры начали проходить через Ормузский пролив, утверждает глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет. По его словам, это признак ограниченности ресурсов у Ирана.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет

«Мы настроены весьма оптимистично и полагаем, что это закончится в краткосрочной перспективе. В течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда достигнут нефтеперерабатывающих заводов, последуют ценовые балансировки. У нас действительно есть план на случай любых сбоев — от поставок удобрений до доставки топлива на западное побережье»,— сказал господин Хассет в интервью телеканалу CNBC. Он также выразил уверенность, что ситуация под контролем и кризис в Ормузском проливе скоро закончится.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля республика начала блокировать судоходство в Ормузском проливе. За это время под удар иранских вооруженных сил попали несколько танкеров, перевозивших энергоресурсы. Ормузский пролив — ключевой выход для нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, поэтому возникшие ограничения вызвали резкий скачок цен на топливо в США и Европе. Страны Международного энергетического агентства договорились выпустить нефть из стратегических запасов.

