Дональд Трамп собрал коалицию нежелающих

Война в Иране привела к новой глубокой трещине в трансатлантических отношениях. Даже те страны Европы, которые воздержались от критики Вашингтона и Израиля за начало бомбардировок Ирана, отказались пойти навстречу Штатам и направить свои корабли для восстановления движения по стратегически важному Ормузскому проливу. Общее мнение европейцев: это не наша война. Президент Дональд Трамп воспринял такую позицию как черную неблагодарность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Идея создать широкую международную коалицию для разблокирования Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти, была озвучена Дональдом Трампом в минувшие выходные. Причем преподнесена она была так, что это общее дело, поскольку скачок цен на энергоносители из-за перекрытия важной морской артерии ударил по всем. «Вполне уместно, чтобы люди, которые получают выгоду от пролива, помогли убедиться, что там ничего плохого не произойдет. Если не будет никакой реакции или если реакция будет негативной, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО»,— предупредил Трамп в интервью Financial Times 15 марта.

Но уже на следующий день оказалось, что большинство стран, которым был адресован призыв направить свои военные корабли для сопровождения нефтяных танкеров через Ормузский пролив, на него не откликнулись. И это крайне расстроило главу Белого дома. «Некоторые очень воодушевлены этим, а некоторые — нет. Некоторые страны — это те, которым мы помогали много-много лет. Мы защищали их от ужасных внешних источников, а они не были так воодушевлены. А уровень воодушевления для меня важен»,— с трудом подбирая слова, заявил Трамп на мероприятии в Белом доме в Вашингтоне.

«Нам никто не нужен,— продолжил глава Белого дома.— Мы сильнейшая нация в мире». А просьба о помощи просто была проверкой на солидарность, которую большинство союзников не прошли. «Я годами говорил, что, если они нам когда-нибудь и понадобятся, их там не будет»,— сказал президент США.

Переходить на личности и поименно называть «обидчиков» Трамп на сей раз не стал. Страны-отказники открыто обозначились сами.

В первую очередь об отсутствии планов направлять корабли для помощи в восстановлении стратегически важного водного пути, который Иран фактически перекрыл с помощью беспилотников и морских мин, почти сразу же заявили в Японии и Австралии. А затем череда отказов поступила из Европы, в частности, из Берлина, Рима, Парижа, Афин и Лондона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Самым категоричным и артикулированным стал отказ Германии, которая в начале военной кампании против Ирана воздержалась от ее критики. «Никогда не было совместного решения о вмешательстве. Поэтому вопрос о том, как Германия могла бы внести военный вклад, не возникает. Мы этого делать не будем»,— отрезал 16 марта немецкий канцлер Фридрих Мерц, добавив, что у его страны на это нет мандата ни ООН, ни Евросоюза, ни НАТО.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус был не менее категоричен.

«Это не наша война, мы ее не начинали. Чего Дональд Трамп ожидает от горстки европейских фрегатов в Ормузском проливе, с которыми могучий флот США не может справиться в одиночку? Вот вопрос, который я задаю себе»,— заявил он в тот же день.

Эту позицию обосновал и поддержал генсек Международной морской организации ООН Арсенио Домингес. Сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе силами военно-морского флота какой-либо страны не гарантирует безопасность экипажей и груза, заявил он 17 марта в беседе с Financial Times. И добавил: военная помощь «не является долгосрочным или устойчивым решением» для открытия важнейшего торгового пути.

Идея Трампа привлечь третьи страны к защите судов в Ормузском проливе не вызвала энтузиазма и у британского премьера Кира Стармера. 16 марта он заявил, что Лондон не будет «втянут в более широкую войну», хотя работает над «жизнеспособным планом». Он не стал исключать никаких действий, но подчеркнул, что все возможные меры должны быть согласованы с «как можно большим количеством партнеров».

Отдельные дискуссии на тему того, что делать с блокировкой Ормузского пролива, провели 16 марта и министры иностранных дел стран ЕС. Одной из обсуждавшихся идей было расширение мандата военно-морской миссии ЕС — Aspides — с целью разрешить направление европейских военных кораблей для патрулирования зоны между Персидским заливом и Оманским заливом. Но спустя несколько часов дискуссий стало очевидно: никто в Европе не испытывает ни малейшего энтузиазма насчет расширения полномочий этой миссии. «Расширение этого мандата на Ормузский пролив... не вызвало желания у государств-членов сделать это. Никто не хочет активно участвовать в этой войне»,— подвела итоги встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

При этом чуть ли не главное, что вызывает скепсис у европейских стран,— отсутствие у США четкой стратегии ведения военной кампании. Как заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, который еще в начале марта выражал готовность Таллина рассмотреть возможность отправки войск для участия в конфликте с Ираном, для начала всем «нужно знать окончательные стратегические цели, каков план».

Пока такого плана у Вашингтона нет, Европа вряд ли будет готова предпринять какие-либо решительные действия и почти наверняка будет ограничиваться призывами к скорейшему завершению конфликта. В частности, на саммите лидеров ЕС 19 марта, как следует из полученного изданием Politico предварительного проекта итогового заявления, лидеры намерены призвать к «деэскалации и максимальной сдержанности» в Иране и регионе в целом.

Наталия Портякова