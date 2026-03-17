Внебиржевой курс доллара впервые с начала октября превысил 83 рубля

Внебиржевой курс доллара превысил 83 руб. впервые с 6 октября 2025 года. За день курс поднялся с 80,4 руб. В 17:38 мск он рос на 1,9%. Это следует из данных Investing.com.

По оценкам опрошенных «Ъ» экспертов, до конца марта курс доллара может вырасти до 85 руб. Это связано с ожиданиями инвесторов, что на заседании 20 марта Банк России может снизить ключевую ставку на 100 б. п.

Минэкономики России прогнозирует, что средний курс доллара в 2026 году составит от 92,2 руб. до 94,8 руб.

