Рубль держит курс на Залив

Внебиржевой курс доллара впервые с начала года поднялся выше уровня 80 руб./$, биржевой курс юаня вырос до пятимесячного максимума, превысив 11,5 руб./CNY. После начала войны в Персидском заливе и отказа Минфина от продаж валюты рубль потерял почти 4% стоимости. В условиях низкого предложения валюты от экспортеров аналитики допускают дальнейший рост курсов иностранных валют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

12 марта внебиржевой курс доллара впервые с начала года поднялся выше уровня 80 руб./$. По данным Investing.com, он поднимался до отметки 80,7 руб./$. По итогам торгов курс остановился возле отметки 80,07 руб./$, прибавив за день 91 коп. (1,2%). С начала месяца американская валюта подорожала на 2,8 руб. (3,6%). Сопоставимый рост продемонстрировал и биржевой курс юаня, который за две недели поднялся на 41 коп. (3,5%), до 11,6 руб./CNY, максимума с 6 октября 2025 года.

Участники рынка отмечают, что очередная игра на понижение российской валюты совпала с резким падением ставок на долговом рынке. Доходности ОФЗ в четверг снизились на 8–35 базисных пунктов (б. п.), до 13,5–14,7% годовых. Такое движение может быть связано с ожиданиями инвесторов более выраженного смягчения денежно-кредитной политики Банка России. «Таким образом инвесторы могут дисконтировать снижение ключевой ставки регулятором на 100 б. п. на заседании 20 марта»,— оценивает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Александр Дудников.

Более низкие процентные ставки снижают привлекательность сбережений в рублях, что в сочетании с прекращением продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила оказывает поддержку иностранным валютам.

Хотя о таком решении министерство объявило еще 4 марта, но до конца минувшей недели суммарные продажи Банком России оставались в объеме 16,6 млрд руб. в день. С начала текущей недели остались только операции ЦБ по зеркалированию локальных инвестиций ФНБ в размере 4,6 млрд руб. в день.

Эффект усиливает низкое предложение валюты со стороны экспортеров из-за низкой стоимости российской нефти в начале года. По данным Минфина, в феврале 2026 года средняя цена нефти Urals составила $44,59 за баррель, что на 9% выше показателя января, но почти на 30% ниже показателя февраля предыдущего года. По оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, в марте экспортеры могут продать валюты на сумму, аналогичную февралю,— около $3,5 млрд. Между тем среднемесячные объемы продаж в прошлом году составляли $8,1 млрд, причем в феврале — $12,4 млрд.

3,5 миллиарда долларов продали экспортеры по итогам февраля

«Снижение предложения валюты от экспортеров, а также решение Минфина отменить продажу валюты в рамках бюджетного правила в марте формируют дефицит валюты на внутреннем рынке, несмотря на высокие цены на нефть в результате ближневосточного конфликта»,— отмечает господин Евстифеев. По данным Investing.com, в начале недели котировки североморской нефти Brent превышали $114 за баррель, но даже после коррекции остаются лишь немногим ниже $100 за баррель. При этом дисконты по российской нефти, в том числе из-за ажиотажного спроса со стороны индийских потребителей, сократились до минимальных значений за многие месяцы.

Тем не менее в ближайшее время участники рынка ожидают дальнейшего ослабления рубля. Владимир Евстифеев не исключает, что к концу месяца курс доллара может вырасти до 83–85 руб./$. «Ускорение негативной динамики может произойти, если цена отсечения нефти в бюджетном правиле будет понижена до $45 за баррель. В этом случае Минфин начнет покупать валюту на рынке, поэтому курс доллара может пойти выше — до 87–90 руб./$»,— оценивает господин Евстифеев. Поддержку рублю будут оказывать высокие цены на нефть, но из-за отложенного эффекта притока валюты стоит ожидать лишь в конце апреля — мае.

Важное значение для рынка будет иметь заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое состоится 20 марта. В Совкомбанке ожидают ее снижения на 50 б. п., до 15%. «Даже в этом случае реальная рублевая ставка (за вычетом инфляции) останется высокой и продолжит оказывать поддержку рублю»,— считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, в ближайшие недели курс доллара будет оставаться в диапазоне 77–82 руб./$, курс юаня — 11,2–11,9 руб./CNY.

Виталий Гайдаев