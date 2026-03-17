Венгрия и Словакия подписали соглашение о строительстве нефтепровода

Власти Венгрии и Словакии подписали соглашение о строительстве трубопровода, который будет соединять нефтеперерабатывающие заводы венгерской MOL в обеих странах. Об этом сообщило Reuters.

Как пишет агентство, завершение строительства 127-километрового трубопровода запланировано на первую половину 2027 года. С помощью него стороны смогут транспортировать 1,5 млн т бензина дизельного топлива в год.

27 января транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» прекратился. Украина заявляла, что трубопровод поврежден в результате удара беспилотника вооруженных сил РФ. Власти двух европейских стран обвинили Киев в остановке поставок, так как украинские власти несколько раз переносили сроки возобновления импорта. После этого Словакия прекратила поставки электроэнергии на Украину.

