«Дружба» врозь

За месяц до парламентских выборов в Венгрии отношения страны с Украиной накалились до предела. Будапешт направил в Киев делегацию для переговоров о возобновлении транзита российской нефти и инспекции нефтепровода «Дружба», однако украинская сторона назвала венгерских чиновников «туристами», отказав им в официальном статусе. Одновременно из Киева продолжились угрозы в адрес Орбана и его семьи из-за блокировки им кредита ЕС для Украины. В ответ премьер выложил видео, в котором призвал близких не бояться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Причиной нынешнего витка кризиса стала остановка транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который, по утверждению украинской стороны, сильно пострадал в результате российской атаки 27 января и нуждается в ремонте. Венгрия и Словакия — конечные получатели российской нефти — убеждены, что нефтепровод находится в рабочем состоянии, и заявляют о политической мотивированности Киева. Ранее обе страны пытались добиться доступа к «Дружбе», чтобы проверить утверждения украинской стороны о неисправности. Однако и они, и Еврокомиссия получили отказ. Президент Зеленский заявлял, что транзит может быть возобновлен после парламентских выборов в Венгрии.

До голосования остался ровно месяц, а запасов нефти в хранилищах Венгрии и Словакии хватит еще примерно на полтора месяца. На этом фоне в Будапеште предприняли отчаянную попытку добиться возобновления транзита.

11 марта на Украину прибыла венгерская делегация во главе с госсекретарем Министерства энергетики Габором Цепеком, чтобы провести переговоры в Киеве и проверить состояние нефтепровода. В состав делегации вошли также эксперты из Словакии. МИД Украины резко раскритиковал этот шаг, заявив, что делегация не имеет официального статуса, и назвав ее членов «туристами». Позднее Зеленский заявил, что «не знает», с какой целью венгерская делегация прибыла в страну.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинского президента во лжи и заявил, что Будапешт запрашивал встречу с украинским вице-премьером и министром энергетики, опубликовав в подтверждение фото ноты посольства Венгрии в Киеве от 10 марта. В Киеве в ответ напомнили, что визиты осуществляются по обоюдной договоренности, и обнародовали ответную ноту, в которой указывали на неподходящее время визита и предлагали согласовать другие сроки.

Параллельно с дипломатическим скандалом развивался и конфликт на уровне лидеров стран. Вечером 11 марта Орбан выложил видео, на котором он звонит своей семье по телефону и призывает не бояться угроз со стороны Украины. Этот ролик стал своего рода ответом на угрозы Зеленского дать украинским военным адрес венгерского премьера в отместку за блокирование Будапештом кредита ЕС на €90 млрд до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти. «Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке»,— заявил на прошлой неделе Зеленский.

В Венгрии это расценили как прямую угрозу. При этом на защиту Орбана встал и его главный оппонент — лидер оппозиционной «Тисы» Петер Мадьяр, который имеет высокие шансы на победу на парламентских выборах. Он призвал ЕС разорвать отношения с Украиной и не возобновлять их до тех пор, пока Зеленский не прояснит свои слова и не принесет извинений Орбану. В ЕС также указали, что угрозы и шантаж в адрес одного из лидеров государств-членов неприемлемы.

Тем не менее 11 марта из Киева прозвучали новые угрозы в адрес Орбана. Бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко заявил местным СМИ, что СБУ не нужен адрес Орбана, так как у них есть все необходимые данные, и посоветовал венгерскому премьеру позаботиться о своей семье, в том числе о внуках.

Угрозы в адрес главы венгерского правительства способствовали сплочению венгров вокруг Орбана и несколько повысили его шансы на переизбрание. Оппозиционная «Тиса» по-прежнему лидирует в опросах общественного мнения с отрывом более 10%, но за последние дни партия Орбана «Фидес» смогла набрать несколько процентных пунктов. При этом ситуация с нефтепроводом и последовавшая риторика из Киева настроили против Украины даже оппозицию, которая ранее занимала более выгодную Киеву позицию.

Премьер Словакии Роберт Фицо 10 марта заявил, что в случае поражения Орбана на выборах он сам будет блокировать выделение европейского кредита Украине до возобновления транзита российской нефти. Также он сообщил о переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которых в ЕС согласились профинансировать ремонт нефтепровода. Правда, по словам Фицо, ремонт «Дружбе» не требуется.

В Еврокомиссии опасаются, что ситуация с блокировкой денег для Украины может затянуться как минимум до середины апреля. Такую позицию в разговоре с Politico высказали сразу несколько европейских чиновников. Наряду с этим страны Балтии и Северной Европы рассматривают возможность выдачи Киеву двустороннего кредита на общую сумму €30 млрд, чтобы помочь Украине продержаться до разблокировки основного транша. Возобновление работы «Дружбы» и выдача кредита на €90 млрд Украине станут основными темами Совета ЕС 19–20 марта.

Вероника Вишнякова