В Анапе повторно включили сирены из-за угрозы БПЛА

На территории Анапы второй раз за день ввели режим угрозы атаки беспилотников. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в городе организована работа систем оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сирены в Анапе включили для уведомления населения о существующей угрозе. Жителей и гостей города призывают не выходить на улицу и не подходить к окнам. Не рекомендуется пользоваться лифтами в связи с требованиями безопасности.

В мэрии Анапы напомнили о запрете съемки и публикации в сети работы систем ПВО, специальных и оперативных служб. Горожан просят соблюдать спокойствие.

17 марта угрозу по БПЛА также объявляли в Геленджике и Новороссийске. В настоящее время в этих городах режим угрозы атаки беспилотников не действует.

София Моисеенко