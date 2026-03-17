Суд оставил без изменений приговор руководителям центра детского творчества в Краснодаре

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор бывшим руководителям Центра детского и юношеского технического творчества в Краснодаре Владимиру Щебетуну и Анне Москаленко. Ранее Первомайский районный суд Краснодара признал их виновными в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Апелляционная инстанция рассмотрела материалы уголовного дела и не нашла оснований для изменения судебного решения, признав приговор законным и обоснованным.

Одновременно судебная коллегия вынесла частное определение в адрес министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, указав на недостатки ведомственного контроля за деятельностью учреждения, где работали осужденные. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков