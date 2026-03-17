В Ростовской области на ремонт дорог планируется потратить 5,5 млрд рублей
В Ростовской области на ремонт 114 участков автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения планируется потратить 5,5 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ростовской области
Общая протяженность участков — 315 километров. Около 90 километров приведут в нормативное состояние в рамках развития опорной сети, а более 130 километров — дороги, которые обеспечивают связь с опорными населенными пунктами.
Госконтракты планируется заключить до начала апреля 2026 года. Завершение работ намечено на осень этого же года.