В центре Ростова-на-Дону 18 марта отключат отопление на десять часов

В центральных районах Ростова-на-Дону в среду, 18 марта, с 10:00 до 20:00 прекратится подача тепла из-за планового ремонта теплотрассы на улице Пушкинской. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Без отопления дома на улицах Пушкинской (№№ 215, 217, 219, 221, 229, 231, 241, 243, 245), Максима Горького (№№ 260-264, 268, 270, 276, 287, 289, 291, 293, 295), Адыгейской (№№ 72, 74), Каяни (№№ 15, 17, 171, 172, 173, 175, 176, 176б) и Варфоломеева (№ 378). Кроме того, отключение коснется домов на проспекте Театральном (№№ 46, 48, 63), проспекте Шолохова (№№ 1, 3, 5, 8, 265), в переулках Энергетиков (№№ 2, 4, 6, 8, 376) и Нахичеванском (№ 38). Временно прекратится теплоснабжение зданий по улице Шолохова (1, 3, 5, 8, 32/65, 48/22).

