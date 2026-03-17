Управляющим директором ТАНТК им. Г.Н. Бериева стал Николай Савицких

Управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») стал Николай Савицких. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Николай Савицких родился в Белгородской области. В структурах ПАО «ОАК» работает с 2011 года.

Новому руководителю предстоит стабилизировать финансово-экономическое состояние предприятия и реализовать основные промышленных программ. Николай Савицких также должен сосредоточиться на развитии и модернизации производственного комплекса, при этом сохранить уникальные конструкторские и производственные компетенции.

Мария Хоперская