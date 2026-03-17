Глава СК потребовал доклад о нарушении прав пенсионера в Ростовской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела по факту отказа 76-летнему жителю Ростовской области в оформлении документов на дом из-за спора между районами о территориальной принадлежности хутора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилась информация, что житель хутора Паркшеев долгое время, но безуспешно пытается зарегистрировать право собственности и добиться подключения газа к дому, построенному более 30 лет назад. Пенсионер многократно обращался к местным чиновникам, однако ему отказывают в предоставлении документов. Причиной называют территориальный спор — хутор граничит с несколькими районами, и власти не могут определить его административную принадлежность.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Константин Соловьев