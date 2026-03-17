Грузооборот порта Новороссийска снизился на 15% в начале года

В период с января по февраль в Новороссийске зафиксировали снижение грузооборота в порту на 15%. Об этом сообщает Ассоциация морских портов России. В АМП подчеркнули, что по сравнению с началом 2025 года грузооборот в портах Азово-Черноморского бассейна в начале 2026 года сократился почти на 20%.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В январе и феврале 2026 года грузооборот порта Новороссийска составил 21,5 млн т. В аналогичный период прошлого года показатель был на 15,3% выше. Снижение оборота грузов в новороссийском порту является наименьшим по сравнению с другими портами Азово-Черноморского бассейна.

Сокращение грузооборота на 16% зафиксировали в Тамани, в Туапсе показатель составил почти 30%, а в порту Кавказ — около 44%.

Кристина Мельникова