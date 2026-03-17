На Дону за два дня заблокировали 36 объявлений о незаконной торговле препаратами

В Ростовской области за два дня заблокировали 36 объявлений о незаконной продаже препарата «Клексан» через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Препарат предназначен для профилактики тромбообразования. Продавцы предлагали шприц-ампулы по завышенной стоимости, несмотря на достаточное количество препарата в региональных аптеках. Интернет-ресурсы с незаконными объявлениями заблокированы.

В ведомстве предупреждают, что приобретение лекарственных средств вне лицензированных аптечных организаций может причинить вред здоровью. Нелегальные продавцы не гарантируют качество медикаментов и соблюдение условий их хранения.

