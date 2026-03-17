Донские власти оценили ситуацию с запретом на работу мигрантов курьерами

Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с запретом на работу мигрантов курьерами. Ограничение вступает в силу с 1 апреля. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас на пресс-конференции в ТАСС Юг.

Поскольку у департамента нет статистики по количеству курьеров-мигрантов, делать какие-либо прогнозы нельзя. Однако, Ирина Гелас отметила, что дефицита курьеров не будет, так как эта работа сейчас довольно востребована.

«Многие люди, которые имеют три высших образования, при прочих равных условиях выбирают эту сферу», — прокомментировала госпожа Гелас.

Мария Хоперская