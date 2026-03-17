В Москве-реке нашли тело пропавшей в Звенигороде девочки

Тело девочки, пропавшей в подмосковном Звенигороде во время прогулки с двумя сверстниками, обнаружено в Москве-реке. Об этом сообщили местные власти.

«Поисковая операция в Звенигороде завершена, — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. — В Москве-реке обнаружено тело девочки».

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали 7 марта. Детей разыскивали по берегам реки, так как считалось, что они могли выйти на тонкий лед и утонуть. 11 марта в 800 м от предполагаемого места падения в реку нашли тело первого мальчика. Тело второго обнаружили 13 марта на 7 км дальше.

В ГСУ СКР по Московской области сообщили, что тело девочки нашли в 10 км от места падения в воду. Глава Одинцовского округа подчеркнул, что семьям погибших детей окажут помощь.