Теплоход донской компании «Мак-Транспорт» вновь не удалось продать

Теплоход «СТ-1327», принадлежащий донской компании-банкроту «Мак-Транспорт», снова не удалось продать на торгах. Начальная стоимость лота составляет 68,8 млн руб. Информация об этом появилась на сайте ЕФРСБ.

Судно рассчитано на речные и морские маршруты. Последний порт приписки — Таганрог. Из документации следует, что состояние теплохода не соответствует требованиям его класса. Также он не зарегистрирован в Российском международном реестре судов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мак-Транспорт» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2017 году. Основная отрасль — деятельность морского и грузового транспорта. По итогам 2022 убыток компании составил 3 млн руб. С декабря 2022 года компания была признана банкротом.

