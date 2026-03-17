Бывшему главе ярославского управления МЧС ужесточили приговор

Бывшему замминистра МЧС России и экс-руководителю Главного управления МЧС по Ярославской области (2002-2013) Павлу Барышеву ужесточили наказание за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

4 июля 2025 года Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил Барышева к 3 годам колонии общего режима за мошенничество и штрафу в 200 тыс. руб. за подстрекательство к фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. От последнего наказания он был освобожден из-за истечения срока давности.

С приговором не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Были поданы апелляции.

«Суд удовлетворил апелляционное представление гособвинения о назначении Барышеву наказания в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб., а также лишении его воинского звания "генерал-полковник запаса"»,— приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Защите было отказано в замене реального лишения свободы на условное наказание.

Как установил суд, в 2017 – 2019 годах Барышев подделал документы о праве на обеспечение жильем. На их основании ему предоставили трехкомнатное жилье в подмосковных Химках. Ущерб по делу превысил 8,3 млн руб.

До 2013 года Павел Барышев работал в Ярославле. С 1988 по 1994 год был начальником оперативного отдела — заместителем начальника штаба гражданской обороны города Ярославля. С 1994 по 1997 год — начальником штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — замначальника гражданской обороны Ярославля. С 1997 по 2002 год был начальником управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций — заместителем начальника гражданской обороны по городу Ярославлю. После чего возглавил главное управление МЧС по Ярославской области.

Алла Чижова