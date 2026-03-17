Меркачева объяснила, почему списки помилованных Путиным женщин сделали закрытыми

Осужденные россиянки, которые выйдут на свободу по решению Владимира Путина, заслужили помилование. Такое мнение высказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она отметила, что новость стала «большой радостью».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что президент подписал указ об освобождении 23 женщин-заключенных. Об этом помиловании Владимира Путина в конце прошлого года просила госпожа Меркачева. Во время той встречи президента с СПЧ она называла категории осужденных, которых предложила освободить: инвалиды, а также впервые осужденные за нетяжкие преступления женщины с детьми. Сегодня было объявлено, что помиловали тех, у кого есть дети, и родственниц участников СВО.

«Я просила помиловать женщин. И тогда он (Владимир Путин. — "Ъ") попросил списки. Мы составили списки, включили туда женщин, у которых есть дети. У которых тяжелая жизненная ситуация. Мы посчитали, что все они заслуживают того, чтобы быть помилованными. Эти списки мы передали. И часть из них в итоге закрытым указом президента были помилованы», — заявила «Московскому комсомольцу» правозащитница и обозреватель издания.

Госпожа Меркачева пояснила, что имена помилованных не разглашаются, так как эти сведения относятся к категории персональных данных и не все осужденные хотели огласки.

«К тому же, возможно, возникли бы вопросы, почему конкретных женщин помиловали, а других — нет. Поэтому в соответствии с законом и чтобы было корректно, эти списки сделали закрытыми», — добавила она.