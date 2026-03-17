В Ростовской области установили размер выплат за добровольную сдачу оружия

В Ростовской области утвердили размеры денежных выплат гражданам за добровольную сдачу оружия. Соответствующее постановление было принято на заседании регионального кабинета министров, сообщает пресс-служба донского правительства.

Документ определяет процедуру добровольной передачи предметов вооружения властям, размер денежной компенсации и список требуемых документов. Такое, как отмечается в сообщении, постановление принимается каждый год.

Так, за автомат или пулемет гражданам выплатят 16 тыс. руб., за пистолет или револьвер — 10 тыс. руб., за винтовку или карабин — 8 тыс. руб. Принимают оружие и боеприпасы территориальные подразделения главного управления МВД России по Ростовской области и областного управления Росгвардии.

«Добровольная сдача оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Все добровольно сданное в прошлом году оружие утилизировано в установленном порядке, денежные вознаграждения выплачены», — пояснил замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Выплаты вознаграждений осуществляются в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 675 тыс. руб.

