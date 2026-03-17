Гол за фол

Евгений Малкин, одна из главных российских хоккейных звезд, очень эффектно вернулся на лед, отбыв пятиматчевую дисквалификацию за грубый фол. Его «Питсбург Пингвинс» разгромил на выезде — 7:2 — лидера регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш», а сам центрфорвард набрал три очка, забросив две шайбы.

Форвард «Питсбурга» Евгений Малкин в матче с «Колорадо» забросил две шайбы и отдал результативную передачу и был признан первой звездой игрового дня

Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters Форвард «Питсбурга» Евгений Малкин в матче с «Колорадо» забросил две шайбы и отдал результативную передачу и был признан первой звездой игрового дня

Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters

В том, что именно выступление Евгения Малкина различные североамериканские медиаресурсы, освещающие НХЛ, посчитали безусловным хитом дня, нет ничего удивительного. Контекст все-таки был довольно любопытным.

Евгений Малкин не выходил на лед почти две недели, с 5 марта. И не из-за травмы, а из-за дисквалификации — всего лишь третьей в растянувшейся уже на два десятилетия североамериканской карьере знаменитого центрфорварда.

И за такой фол, что у всех, кто внимательно следил за ней и в курсе, насколько Малкин обычно хладнокровен, глаза на лоб полезли: в матче с «Буффало Сейбрс» чуть ли не наотмашь, как лихой лесоруб верным топором, рубанул клюшкой по голове защитника Расмуса Далина. Далин серьезных повреждений не получил, но само движение, конечно, запомнилось.

Так «Питсбург» остался без второго своего лидера: канадец Сидни Кросби до сих пор лечит олимпийскую травму. И из этих пяти матчей, пропущенных Малкиным, проиграл три, притом что на финише регулярного чемпионата, до окончания которого всего-то полтора десятка встреч, клуб ведет отчаянную борьбу за путевку в play-off и любая потеря для него событие крайне неприятное.

Впрочем, возвращение Евгения Малкина произвело даже более сильное впечатление, чем эпизод, устроивший ему нежданные каникулы.

Он признавался, что нервничал больше обычного перед этим матчем: многовато пропустил, а играть предстоит на выезде не абы с кем, а с командой, которая занимает верхнюю строчку в сводной таблице первенства.

Вроде бы нужно готовиться терпеть, страдать, цепляться за крохотные шансы. Но ничего этого не понадобилось. «Питсбург» разнес «Колорадо», будто какого-то аутсайдера, а ключевую роль в этой его победе сыграл именно 39-летний российский ветеран.

Похож он в этом матче был не на перенервничавшего и сомневающегося в себе игрока, а на человека, как следует отдохнувшего и набравшегося энергии. Сразу же удалился, а едва покинув бокс для штрафников, подарил публике гол-шедевр, какой редко увидишь. Этот трюк, когда бросают, крутанувшись на льду вокруг своей оси, чтобы избавиться от опеки и смутить вратаря, называют «спинорамой». Малкинская была хороша.

«Колорадо» вскоре отыгрался, но в стартовом периоде успел пропустить еще трижды. Вторая из этих шайб оказалась в активе Малкина, которого нашел пасом перед воротами соотечественник Егор Чинахов. После этого денверцы поменяли вратаря Скотта Веджвуда, кажется слегка ошарашенного происходящим, на Маккензи Блэквуда. Но выкрутиться им такой ход не помог.

Третье в матче — и 50-е в регулярном чемпионате — очко Евгений Малкин набрал во второй двадцатиминутке. «Колорадо» в меньшинстве рискнул забраться в чужую зону и жутко пожалел об этом, потому что Малкин после отбора шайбы рассек площадку классным пасом на вовремя рванувшего вдоль борта вперед Брайана Раста.

Раст свой момент не запорол. А хоккеисты «Питсбурга» после такого удачного матча с удовольствием рассуждали о его ценности — в том смысле, что поняли, что справиться могут с кем угодно. Осознание этого факта придает уверенности.

А она в ближайшее время «Питсбургу» будет очень нужна. Победа победой, но его турнирное положение по-прежнему шаткое. Он занимает вторую вслед за «Каролина Харрикейнс» позицию в дивизионе «Метрополитен» и, например, на идущий шестым «Вашингтон Кэпиталс» может поглядывать с сочувствием.

Тому в play-off протиснуться будет безумно сложно. Но и «Питсбургу» за позицию в тройке, которая гарантирует выход в кубковую стадию, предстоит, видимо, бодаться жестоко. Ближайшие преследователи 17 марта были рядом, дышали в спину: «Нью-Йорк Айлендерс» — в двух очках позади, «Колумбус Блю Джекетс» — в четырех.

Алексей Доспехов