Коммерсантъ FM
Гол за фол

Евгений Малкин эффектно вернулся на лед после пятиматчевой дисквалификации

Евгений Малкин, одна из главных российских хоккейных звезд, очень эффектно вернулся на лед, отбыв пятиматчевую дисквалификацию за грубый фол. Его «Питсбург Пингвинс» разгромил на выезде — 7:2 — лидера регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш», а сам центрфорвард набрал три очка, забросив две шайбы.

Форвард «Питсбурга» Евгений Малкин в матче с «Колорадо» забросил две шайбы и отдал результативную передачу и был признан первой звездой игрового дня

Фото: Ron Chenoy-Imagn Images / Reuters

В том, что именно выступление Евгения Малкина различные североамериканские медиаресурсы, освещающие НХЛ, посчитали безусловным хитом дня, нет ничего удивительного. Контекст все-таки был довольно любопытным.

Евгений Малкин не выходил на лед почти две недели, с 5 марта. И не из-за травмы, а из-за дисквалификации — всего лишь третьей в растянувшейся уже на два десятилетия североамериканской карьере знаменитого центрфорварда.

И за такой фол, что у всех, кто внимательно следил за ней и в курсе, насколько Малкин обычно хладнокровен, глаза на лоб полезли: в матче с «Буффало Сейбрс» чуть ли не наотмашь, как лихой лесоруб верным топором, рубанул клюшкой по голове защитника Расмуса Далина. Далин серьезных повреждений не получил, но само движение, конечно, запомнилось.

Так «Питсбург» остался без второго своего лидера: канадец Сидни Кросби до сих пор лечит олимпийскую травму. И из этих пяти матчей, пропущенных Малкиным, проиграл три, притом что на финише регулярного чемпионата, до окончания которого всего-то полтора десятка встреч, клуб ведет отчаянную борьбу за путевку в play-off и любая потеря для него событие крайне неприятное.

Впрочем, возвращение Евгения Малкина произвело даже более сильное впечатление, чем эпизод, устроивший ему нежданные каникулы.

Он признавался, что нервничал больше обычного перед этим матчем: многовато пропустил, а играть предстоит на выезде не абы с кем, а с командой, которая занимает верхнюю строчку в сводной таблице первенства.

Вроде бы нужно готовиться терпеть, страдать, цепляться за крохотные шансы. Но ничего этого не понадобилось. «Питсбург» разнес «Колорадо», будто какого-то аутсайдера, а ключевую роль в этой его победе сыграл именно 39-летний российский ветеран.

Похож он в этом матче был не на перенервничавшего и сомневающегося в себе игрока, а на человека, как следует отдохнувшего и набравшегося энергии. Сразу же удалился, а едва покинув бокс для штрафников, подарил публике гол-шедевр, какой редко увидишь. Этот трюк, когда бросают, крутанувшись на льду вокруг своей оси, чтобы избавиться от опеки и смутить вратаря, называют «спинорамой». Малкинская была хороша.

«Колорадо» вскоре отыгрался, но в стартовом периоде успел пропустить еще трижды. Вторая из этих шайб оказалась в активе Малкина, которого нашел пасом перед воротами соотечественник Егор Чинахов. После этого денверцы поменяли вратаря Скотта Веджвуда, кажется слегка ошарашенного происходящим, на Маккензи Блэквуда. Но выкрутиться им такой ход не помог.

Третье в матче — и 50-е в регулярном чемпионате — очко Евгений Малкин набрал во второй двадцатиминутке. «Колорадо» в меньшинстве рискнул забраться в чужую зону и жутко пожалел об этом, потому что Малкин после отбора шайбы рассек площадку классным пасом на вовремя рванувшего вдоль борта вперед Брайана Раста.

Раст свой момент не запорол. А хоккеисты «Питсбурга» после такого удачного матча с удовольствием рассуждали о его ценности — в том смысле, что поняли, что справиться могут с кем угодно. Осознание этого факта придает уверенности.

А она в ближайшее время «Питсбургу» будет очень нужна. Победа победой, но его турнирное положение по-прежнему шаткое. Он занимает вторую вслед за «Каролина Харрикейнс» позицию в дивизионе «Метрополитен» и, например, на идущий шестым «Вашингтон Кэпиталс» может поглядывать с сочувствием.

Тому в play-off протиснуться будет безумно сложно. Но и «Питсбургу» за позицию в тройке, которая гарантирует выход в кубковую стадию, предстоит, видимо, бодаться жестоко. Ближайшие преследователи 17 марта были рядом, дышали в спину: «Нью-Йорк Айлендерс» — в двух очках позади, «Колумбус Блю Джекетс» — в четырех.

Алексей Доспехов

«Я живу в Питтсбурге для того, чтобы хорошо играть в хоккей»

Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске Челябинской области. Его отец Владимир Малкин сам занимался хоккеем и с трех лет начал приучать сына к этому виду спорта

Евгений Малкин родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске Челябинской области. Его отец Владимир Малкин сам занимался хоккеем и с трех лет начал приучать сына к этому виду спорта

Фото: Evgeni Malkin / instagram.com

С восьми лет его начал тренировать Сергей Витьман, работавший с ним в хоккейной школе магнитогорского «Металлурга»

С восьми лет его начал тренировать Сергей Витьман, работавший с ним в хоккейной школе магнитогорского «Металлурга»

Фото: Scott Halleran / Getty Images

На чемпионате России спортсмен дебютировал в сезоне 2003/2004, в составе «Металлурга». Свою первую шайбу он забил 12 сентября 2003 года в матче с ярославским «Локомотивом»

На чемпионате России спортсмен дебютировал в сезоне 2003/2004, в составе «Металлурга». Свою первую шайбу он забил 12 сентября 2003 года в матче с ярославским «Локомотивом»

Фото: Mike Blake / Reuters

В 2004 году, в возрасте 17-ти лет, в составе российской юношеской сборной Малкин стал чемпионом мира в Минске

В 2004 году, в возрасте 17-ти лет, в составе российской юношеской сборной Малкин стал чемпионом мира в Минске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Серебряков

В этом же году на драфте был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером, уступив первое место своему соотечественнику Александру Овечкину

В этом же году на драфте был выбран клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» под вторым номером, уступив первое место своему соотечественнику Александру Овечкину

Фото: Jason Cohn / Reuters

В составе сборной России хоккеист дебютировал на чемпионате мира 2005 года в Австрии. На том первенстве наша команда выиграла бронзу

В составе сборной России хоккеист дебютировал на чемпионате мира 2005 года в Австрии. На том первенстве наша команда выиграла бронзу

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В 2006 году выступал в составе сборной на Олимпиаде в Турине, где российские спортсмены заняли четвертое место

В 2006 году выступал в составе сборной на Олимпиаде в Турине, где российские спортсмены заняли четвертое место

Фото: Carlos Osorio / AP

До 2006 года продолжал выступать за «Металлург». Получил приз «Золотой шлем» как лучший центральный нападающий в сезоне 2005/2006

До 2006 года продолжал выступать за «Металлург». Получил приз «Золотой шлем» как лучший центральный нападающий в сезоне 2005/2006

Фото: Андрей Серебряков / РИА Новости

Малкин подписал контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» 5 сентября 2006 года и продолжает выступать за этот клуб и сейчас. В первом же сезоне спортсмен завоевал «Колдер Трофи», как лучший новичок года

Малкин подписал контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз» 5 сентября 2006 года и продолжает выступать за этот клуб и сейчас. В первом же сезоне спортсмен завоевал «Колдер Трофи», как лучший новичок года

Фото: Paul Sancya / AP

В сезоне 2008/2009 хоккеист стал лучшим бомбардиром года и взял «Арт Росс Трофи». Он также стал лучшим бомбардиром play-off, а «Питтсбург Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли

В сезоне 2008/2009 хоккеист стал лучшим бомбардиром года и взял «Арт Росс Трофи». Он также стал лучшим бомбардиром play-off, а «Питтсбург Пингвинз» выиграли Кубок Стэнли

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В том же году Малкин стал первым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи» — награда самому ценному игроку play-off

В том же году Малкин стал первым россиянином, получившим «Конн Смайт Трофи» — награда самому ценному игроку play-off

Фото: Gene J. Puskar / AP

Спортсмен вновь стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2011/2012. В этом же году он стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линсдэй Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата

Спортсмен вновь стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2011/2012. В этом же году он стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линсдэй Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В это же время хоккеист выступал за национальную сборную. В 2010 году Малкин играл на Олимпиаде в Ванкувере, где наша команда заняла шестое место, и завоевал серебро на чемпионате мира в Германии

В это же время хоккеист выступал за национальную сборную. В 2010 году Малкин играл на Олимпиаде в Ванкувере, где наша команда заняла шестое место, и завоевал серебро на чемпионате мира в Германии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2012 стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Финляндии и Швеции и помог нашей команде взять золотые награды. Через два года вновь завоевал первое место на чемпионате мира в Минске

В 2012 стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Финляндии и Швеции и помог нашей команде взять золотые награды. Через два года вновь завоевал первое место на чемпионате мира в Минске

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Новый контракт на восемь лет с «Питтсбург Пингвинз» спортсмен подписал в июне 2013 года. Общая сумма договора составила $76 млн

Новый контракт на восемь лет с «Питтсбург Пингвинз» спортсмен подписал в июне 2013 года. Общая сумма договора составила $76 млн

Фото: Mark Humphrey / AP

Хоккеист женат на телеведущей Анне Кастеровой, 31 мая 2016 года у них родился сын Никита

Хоккеист женат на телеведущей Анне Кастеровой, 31 мая 2016 года у них родился сын Никита

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В составе «Питтсбург Пингвинз» спортсмен становился обладателем Кубка Стэнли еще дважды — в 2016 и 2017 годах, в этом же году он во второй раз стал лучшим бомбардиром play-off

В составе «Питтсбург Пингвинз» спортсмен становился обладателем Кубка Стэнли еще дважды — в 2016 и 2017 годах, в этом же году он во второй раз стал лучшим бомбардиром play-off

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

В 2017 году Евгений Малкин занял шестое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил $9.5 млн

В 2017 году Евгений Малкин занял шестое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил $9.5 млн

Фото: Naina Helen Jama / TT News Agency / Reuters

В матче против «Вашингтон Кэпиталз», 11 марта 2019 года, хоккеист набрал 1000-е очко по системе «гол+пас» в регулярных сезонах НХЛ. Он стал 88-ым игроком в истории лиги добившемся подобного результата и пятым россиянином. Однако Малкин преодолел этот рубеж быстрее своих соотечественников, всего за 848 матчей

В матче против «Вашингтон Кэпиталз», 11 марта 2019 года, хоккеист набрал 1000-е очко по системе «гол+пас» в регулярных сезонах НХЛ. Он стал 88-ым игроком в истории лиги добившемся подобного результата и пятым россиянином. Однако Малкин преодолел этот рубеж быстрее своих соотечественников, всего за 848 матчей

Фото: Keith Srakocic / AP

В июле 2022 года после долгих переговоров Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз». Зарплата 36-летнего хоккеиста сократится на $3,4 млн. По мнению спортивных аналитиков, речь идет о красивом завершении карьеры

В июле 2022 года после долгих переговоров Евгений Малкин подписал новый контракт с «Питтсбург Пингвинз». Зарплата 36-летнего хоккеиста сократится на $3,4 млн. По мнению спортивных аналитиков, речь идет о красивом завершении карьеры

Фото: Gene J. Puskar / AP

  Газета «Коммерсантъ» №46 от 18.03.2026, стр. 12

