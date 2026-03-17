В Ярославле образовательные комплексы закрепили за территориями

В Ярославле утвердили закрепление образовательных комплексов за конкретными территориями города. Приказ подписал заместитель директора городского департамента образования Александр Гуськов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Согласно новому приказу за каждым из 39 образовательных комплексов закреплены конкретные улицы и дома. Так, в «Образовательном комплексе № 19» смогут учиться дети, проживающие в определенных домах на проспекте Ленина, улицах Фурманова, Республиканской, Советской, Победы, Харитонова, проспекте Октября и других. Подробнее с адресами и их принадлежностью к образовательным комплексам можно познакомиться в приказе.

«Руководителям муниципальных образовательных организаций…обеспечить прием граждан, проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная образовательная организация»,— указывается в приказе.

Годом ранее в аналогичном приказе конкретные территории были закреплены только за тремя образовательными комплексами, так как остальные 36 были созданы позже старта приемной кампании — летом 2025 года. Остальные территории были закреплены за конкретными школами.

Алла Чижова