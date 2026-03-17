Дорогу от Туношны до Ярославля расширят до четырех полос

Часть трассы Р132 «Золотое кольцо» от аэропорта Туношна до Ярославля планируется расширить до четырех полос. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

«Приступим к проектированию расширения трассы Р132 "Золотое кольцо" на участке от аэропорта Туношна до Ярославля. Задача — за год завершить проектирование и выйти на непосредственные работы. Отдельная благодарность федеральным коллегам за поддержку»,— написал Михаил Евраев.

В настоящее время на указанном участке четыре полосы есть только на участке от пересечения с проспектом Фрунзе до моста через реку Великую. Чтобы сделать трассу целиком четырехполосной, потребуется реконструировать и мост.

Как сообщил Михаил Евраев, в перспективе планируется расширение дороги и в сторону Костромы.

Антон Голицын

