В 2026 году ожидается рост реальных доходов жителей Кубани на 4,6%

В текущем году в Краснодарском крае реальная зарплата должна вырасти на 4,5%, а реальные располагаемые денежные доходы — на 4,6%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в региональном министерстве экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Из-за черты планируется вывести 5,6 тыс. человек, снизив долю бедного населения с 7 до 6,9%. Планируется сохранить уровень регистрируемой безработицы на отметке не выше 0,4%, а общей — 2%»,— рассказали в минэке.

Прогнозируется, что рост в 2026 году покажет весь реальный сектор экономики Краснодарского края. Этого, по мнению краевых властей, планируется добиться благодаря стимулированию инвестиций и инноваций. Так, например, рост в промышленности ожидается на уровне 6%, в сельском хозяйстве — 7,7%, в строительстве — 4,5%, в отраслях потребительской сферы — от 3,5 до 5%. Объем инвестиций должен достигнуть 1,3 трлн руб.

«В 2026 году план развития экономики Краснодарского края будет сфокусирован на реализации ключевых поручений президента России, которые были даны по итогам Совета по стратегическому развитию. Он включает пять основных приоритетов: восстановление темпов роста экономики и инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях; изменение структуры импорта товаров и услуг; обеспечение реализации Плана мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики; повышение производительности труда; ускоренное внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и госуправлении»,— говорят в министерстве.

По данным регионального минэка, экономику края планируется вывести на траекторию устойчивого роста и обеспечить в 2026 году рост ВРП на уровне 2,6%, доведя его объем до 6,3 трлн руб. «Фундаментальным механизмом стратегии развития экономики станет переход к экономике высоких зарплат»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, по итогам 2025 года Краснодарский края занял первое место в России по производству продукции сельского хозяйства, второе — по платным услугам, четвертое — по розничной торговле, общественному питанию и объему валовой добавленной стоимости (ВДС) креативной экономики. Темп роста отрасли креативных индустрий год к году составил 110%. Номинальная среднемесячная заработная плата на Кубани увеличена с 36,1 тыс. руб. в 2019 году до 76,1 тыс. руб. в 2025 году. Рост реальной заработной платы за шесть лет составил 138,2%, что превышает российскую динамику (134,8%). Денежные доходы на душу населения возросли с 35,9 тыс. руб. в 2019 году до 77,3 тыс. руб. в 2025 году. Реальные располагаемые денежные доходы составили 135,5% к уровню 2019 года (по России — 130,4%). Уровень безработицы на Кубани снизился с 4,8% в 2019 году до 2% в 2025-м (в РФ — с 4,6 до 2,2%).

Дмитрий Михеенко