«РИА Новости»: жена комика Нурлана Сабурова начала закрывать бизнес в России

Жена комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, начала закрывать бизнес в стране. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные БИР-Аналитик.

Нурлан Сабуров с супругой Дианой

Диана Сабурова выступала единственным учредителем «ДС Ритейл», зарегистрированной в феврале 2025 года. Компания занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. «ДС Ритейл» находится в процессе ликвидации с 16 марта.

При этом у госпожи Сабуровой сохраняется статус индивидуального предпринимателя в области исполнительских искусств, оформленный 5 февраля 2026 года. В рамках ИП допускается деятельность рекламных агентств, а также организация досуга и развлечений.

Решение о запрете на въезд Нурлана Сабурова в РФ принято 30 января. Ограничение связывали с «критикой СВО» и нарушениями миграционного и налогового законодательства. Комику сообщили о запрете 6 февраля в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Вскоре после этого господин Сабуров уехал в Казахстан.

16 февраля Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении Нурлана Сабурова. Речь идет о возможном возбуждении дела по статье о наемничестве из-за отправки мотоциклов участникам СВО.