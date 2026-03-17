Компания «Магнит» стала первым федеральным ритейлером в Магаданской области

Ритейлер «Магнит», зарегистрированный в Краснодарском крае, открыл первый магазин формата «у дома» в Магаданской области, став первым федеральным сетевым оператором розничной торговли в регионе, сообщила пресс-служба компании. В ближайшее время в области планируется запуск еще двух торговых точек — форматов «у дома» и «М. Косметик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Управляющий директор группы «Магнит» Анна Мелешина отметила, что выход на рынок Магаданской области стал важным этапом расширения сети на Дальнем Востоке. По ее словам, регион остается наиболее удаленным и сложным с точки зрения логистики, а запуск магазинов стал возможен благодаря сотрудничеству с партнером-франчайзи и поддержке региональных властей.

Ассортимент новых магазинов включает более 3,5 тыс. товарных позиций, значительную часть которых составляют федеральные бренды и продукция под собственными торговыми марками сети. При этом товары местных производителей будут отмечены специальным знаком «Покупайте местное». Торговые точки будут работать по модели обратного франчайзинга, предполагающей сочетание экспертизы федеральной сети и операционного управления со стороны местного партнера.

По собственным данным компании, «Магнит» входит в число крупнейших продовольственных ритейлеров России и развивает мультиформатную сеть, включающую магазины у дома, супермаркеты, аптеки и дрогери. На 30 июня 2025 года сеть объединяла 32,6 тыс. торговых точек в 74 регионах страны. Логистическая инфраструктура компании включает 55 распределительных центров и около 7,8 тыс. грузовых автомобилей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодарском крае в 2003 году. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Чистая прибыль ритейлера по итогам 2024 года составила 63,7 млрд руб.

Вячеслав Рыжков