Над Краснодарским краем сбили 16 БПЛА

Над территорией Краснодарского края ликвидировали 16 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 09:00 до 13:00 мск. Всего над регионами России в это время сбили 30 украинских беспилотников. Среди них 16 — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над Республикой Крым и один — над Республикой Адыгея.

Алина Зорина