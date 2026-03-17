Над Краснодарским краем сбили 16 БПЛА
Над территорией Краснодарского края ликвидировали 16 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Елена Вах, Коммерсантъ
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 09:00 до 13:00 мск. Всего над регионами России в это время сбили 30 украинских беспилотников. Среди них 16 — над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над Республикой Крым и один — над Республикой Адыгея.