«Любой сорт семян является чьей-либо интеллектуальной собственностью»

Сельхозпроизводители Ростовской области заявили, что яровой сев зерновых может оказаться под угрозой из-за правил обращения с семенами. Прошлогодние акты апробации семян в этом году были аннулированы. Согласно введенной в 2024 году обязательной регистрации семян во ФГИС «Семеноводство», теперь для апробации запатентованных сортов семян аграрии должны заключать неисключительные лицензионные договоры с организацией, которая вывела тот или иной сорт семян. Как пояснил «Ъ-Ростов» руководитель семеноводческого хозяйства ООО «Агро», Артем Тутов, угроза ярового сева действительно существует, но только для тех, кто опустил руки из-за моральной или материальной составляющей.



«Проблема даже не в самой программе ФГИС «Семеноводство» — любой сорт является чьей-либо интеллектуальной собственностью. Вопрос в другом. Сейчас очень сложная ситуация с рентабельностью большинства бизнесов, и растениеводство — не исключение. ФГИС «Семеноводство» уже обязывало в 2024 году вносить семена с полным пакетом документов, но это был «переходный» период, и регулятор сделал поблажку в виде ручного ввода остатков без сортовых и посевных качеств. А в 2025 году такая возможность уже закрылась после сева озимых культур.

По моему мнению, сейчас нужно спасти посевную и существует три пути решения проблемы со сложившейся ситуацией. Первый способ — обратиться за помощью к оригинатору (самостоятельно или через поставщика семян).

Ряд патентообладателей идет навстречу, если семена были куплены в прошлом году с полным пакетом документов (у них же или в семеноводческом хозяйстве) и выращены с соблюдением требований законодательства.

Они имеют право выдать письменное разрешение для инспектора с целью сохранения акта апробации и выдачи протокола испытания. Это письмо крепится в раздел неисключительного лицензионного договора в ФГИС «Семеноводство». Но это право оригинатора, а не обязанность, они закон не нарушали. Возможно, будут определенные требования с их стороны (как минимум уплата «роялти»).

Второй способ влечет определенные риски и ответственность. Как минимум, возможен в будущем отказ в апробации, как максимум — штрафные санкции как со стороны патентообладателя, так и от регулятора.

Но, тем не менее, ряд хозяйств сейчас покупает семена «для документов» и отражают посев с заниженными нормами высевов. Выявить нарушение может инспектор при апробации, а также Россельхознадзор.

Инициатором может быть как патентообладатель, так и простой «доброжелатель». Лично не осуждаю этот подход, такая сейчас тяжелая ситуация, но есть риски.

Третий способ заключается в привлечении кредитных средств на покупку хоть какой-нибудь репродукции, если еще есть потенциал.

Возникает вопрос, что делать с культурами, не попадающими под льготу? В таком случае необходимо приобрести семена у семеноводческого хозяйства или оригинатора с полным пакетом документов на сортовые и посевные качества, заключить неисключительный лицензионный договор с патентообладателем (обычно на 3-5 лет), сделать апробацию и протокол испытаний, а затем оплатить вознаграждение патентообладателю за право пользования сортом.

Если разобраться, механизм реализуемый, направленный на поддержание отечественной селекции. Ранее мы привыкли покупать семена импортной селекции из-за их доступности и продуктивности. Но настали непростые времена, и может быть наша наука с помощью нашей поддержки и поддержки государства достигнет высоких результатов в этом направлении. А мы, в свою очередь, будем получать достойные урожаи и когда-нибудь по достойным ценам реализовывать их».