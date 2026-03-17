Муниципальные парковки Анапы станут платными с 18 марта

В Анапе вводят систему оплаты на муниципальных парковках в связи с завершением технических работ. Об этом сообщила глава курорта Светлана Маслова.

Платные парковки в Анапе заработают с возможностью оплаты и начисления штрафов с 18 марта. Пользователям рекомендовали обновить приложение и операционную систему мобильных устройств до актуальной версии.

Ранее Светлана Маслова заявляла, что в Анапе действует ряд льгот для автомобилистов. Власти города рассматривали возможность ввода постоплаты парковок до трех суток, бесплатной парковку на ограниченное время вблизи социальных объектов и отмены оплаты в период государственных и общенародных праздников.

После проработки алгоритмов администрация Анапы выпустит соответствующее постановление.

София Моисеенко