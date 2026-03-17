Собака, рак и нейросети

Представьте: у вашего питомца диагностируют рак. Ветеринар предлагает операции и химиотерапию, прогнозы туманные. В похожей ситуации оказался австралийский инженер по машинному обучению Пол Каннингем. Его собаке по кличке Рози врачи отводили месяцы, в лучшем случае около года жизни. Хозяин не смирился и решил использовать свои навыки работы с данными и искусственным интеллектом.

План действий он выстроил с помощью ChatGPT: запросил список необходимых анализов и возможный алгоритм лечения под конкретную собаку. Выбор пал на мРНК подход. В отличие от классической вакцины, где используют ослабленный возбудитель, здесь клетки организма получают нечто вроде короткой «инструкции». По ней они собирают характерный белок опухоли и «показывают» его иммунной системе. Эта «инструкция» не встраивается в ДНК и быстро распадается, но успевает «натренировать» защиту.

Сначала Каннингем сдал образцы опухоли в профильную университетскую лабораторию (Ramaciotti Centre for Genomics, UNSW), где их, говоря простыми словами, оцифровали: считали генетические данные и нашли поломки в клетках. Затем хозяин Рози обратился к инструменту Google DeepMind — AlphaFold. Тот помог предсказать форму измененных белков и выбрать участки, по которым иммунитет сможет распознавать опухолевые клетки. Другими словами, с помощью AlphaFold Каннингем получил так называемые мишени для будущей вакцины. Затем он снова с помощью ChatGPT отобрал такие «мишени» и сформировал последовательность для препарата.

Еще одна лаборатория (RNA Institute, UNSW) синтезировала мРНК вакцину под конкретные мутации Рози. Примерно через месяц после ее применения опухоль размером с теннисный мяч уменьшилась в четыре раза. Питомец стал активнее и вернулся к привычному поведению.

Ученые, которые участвовали в проекте, называют это первым случаем персонализированной мРНК вакцины от рака, созданной для собаки с помощью ИИ. Раньше подобные разработки занимали годы, здесь же уложились в пару месяцев. Но важно отметить, что это единичный случай. С точки зрения науки не больше чем эксперимент. И все же история Рози показывает, как технологии, если вынести этику за скобки, могут резко ускорить создание персонального лекарства.

Александр Леви