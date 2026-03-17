На газификацию поселка в Ростовской области выделили 233,5 млн рублей

На газификацию поселке Горный в Красносулинском районе выделили 233,5 млн руб. Об этом, в рамках интерактивного приема граждан, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В населенном пункте проживают около 2,5 тыс. человек. До конца 2027 года здесь планируется построить распределительный газопровод.

Также затронули тему инфраструктуры в микрорайоне Суворовском (Ростов-на-Дону), где проживает около 100 тыс. человек. Действующая поликлиника перегружена. Поэтому в 2026 году выделили 336,9 млн руб. на установку модульной поликлиники на 250 посещений в смену. Открытие запланировали в этом же году.

К 1 июля 2027 года планируется отремонтировать Шолоховскую гимназию 1975 года постройки. Сейчас строительная готовность — 80%, работы идут по графику. Кроме того, к 1 августа 2026 года будут завершены работы по ремонту улицы Советской в слободе Красюковской (Октябрьский район). На ремонт участка в 1,83 км выделили 23,7 млн руб.

Мария Хоперская