Кубань заняла второе место среди популярных направлений для групповых поездок

Корпоративные бронирования отелей и апартаментов в России выросли на 45% в начале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Краснодарский край занял второе место среди популярных направлений для групповых корпоративных поездок. Рост бронирований в регионе составил 23% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость ночи достигает 9,3 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий».

Большая часть поездок — 93% — приходится на внутренние направления. Наибольший рост бронирований зафиксирован в Ростовской области (64%), Москве и Московской области (57%) и Республике Татарстан (52%). При этом компании стали заметно чаще выбирать апартаменты: если в 2025 году соотношение было 60 на 40% в пользу гостиниц, то сейчас гостиницы и апартаменты выбирают почти одинаково — 52 и 48% соответственно.

Средняя стоимость ночи в гостиницах по стране составляет 9,5 тыс. руб., в апартаментах — 10,3 тыс. руб. Оба формата находятся в одном ценовом диапазоне, поэтому путешественники рассматривают их как альтернативу. Среди отелей лидируют трехзвездочные (33%) и четырехзвездочные (30%) объекты. Ночь в трехзвездочной гостинице в среднем обходится в 7,2 тыс. руб., в четырехзвездочной — в 13,1 тыс. руб.

Популярность санаторно-курортного отдыха среди корпоративных клиентов также растет — число таких бронирований увеличилось на 37%. Средняя стоимость ночи в санатории составляет 14,9 тыс. руб. Более половины компаний (54%) выбирают размещение с полным пансионом (около 15 тыс. руб.), еще 21% — с завтраками (14,9 тыс. руб.). Лидерами по востребованности стали Краснодарский край (37%), Москва и Московская область (21%), Ставропольский край (13%). В пятерку также вошли Республика Крым (10%) и Кемеровская область (4%).

При выборе санаториев компании часто ориентируются на близость к дому: 21% бронирований приходится на жителей Москвы и области, 15% — на жителей Краснодарского края, 4% — на петербуржцев.

17% всех бронирований совершается путешественниками внутри своего региона, 6% — в своем городе. Это указывает на популярность коротких поездок на выходные.

При выборе размещения компании отдают предпочтение объектам с парковкой (78% бронирований), ресторанами поблизости (65%) и парками или зелеными зонами рядом (47%). Наличие парка или зеленой зоны оказалось важнее расположения в центре города (47 против 31%), что говорит о том, что для отдыха в компании чаще выбирают спокойную обстановку и природу. Высокий спрос на парковки (78%) указывает на популярность автомобильных поездок: такой формат позволяет гибко планировать маршрут и часто оказывается экономичнее для группы.

Чаще всего корпоративные бронирования совершают жители Москвы и Московской области — на них приходится 26% от всех заказов. Еще 8% приходится на путешественников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области и столько же — из Краснодарского края.

Алина Зорина