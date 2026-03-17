На Дону количество обучающихся во вторую смену увеличилось на 35%
За 10 лет в государственных школах Ростовской области количество детей, которые учатся во вторую смену, увеличилось на 35%, составив 80,1 тыс. человек. Об этом сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на данные исследовательского центра «Если быть точным».
Большая часть учащихся во вторую смену живет в городах – 69,8 тыс. человек. «Самый высокий процент учащихся во вторую смену отмечен среди начальных классов – 25% учеников от общего числа школьников госучреждений в этой категории, или 33,2 тыс. детей»,— уточняется в сообщении.
Как отмечается в сообщении, за десятилетие наибольшее число обучающихся во вторую смену отмечалось в 2024 году (86,9 тыс. человек).