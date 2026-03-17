В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
Вслед за Анапой угрозу по БПЛА объявили в Новороссийске днем 17 марта. О введении режима заявил глава города Андрей Кравченко.
При включении сирен жителей Новороссийска призывают уйти подальше от окон и спрятаться в помещениях с капитальными стенами без остекления. Запрещается прятаться в автомобилях и под стенами многоквартирных домов.
Сигнал на территории Новороссийска отменят, как только обстановка станет безопасной.