Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха на базах весной

Сочи вошел в число наиболее востребованных направлений для отдыха на базах в марте и апреле 2026 года. Соответствующее исследование представил российский сервис бронирования жилья «Твил.ру», проанализировавший спрос на размещение в весенний период.

По данным аналитиков сервиса, курорт занял второе место по количеству бронирований. Лидером рейтинга стал Архыз, на который пришлось около 15% всех бронирований баз отдыха. Сочи занял вторую позицию, а третье место досталось Пряжинскому району Республики Карелия с долями 4 и 3% соответственно.

В исследовании отмечается, что весенние месяцы традиционно характеризуются ростом интереса к загородному отдыху. Март и апрель рассматриваются туристами как период для поездок, связанных с наблюдением за сезонными природными изменениями, включая цветение и таяние снега. В связи с этим увеличивается спрос на размещение вне городской среды, в том числе на базах отдыха.

Помимо лидеров рейтинга, в перечень популярных направлений также вошли Мезмай, Каменномостский, Приозерск, Кондопога, Мостовской, Харабали и Кирконкюля. Эти территории демонстрируют устойчивый интерес со стороны туристов, ориентированных на короткие поездки.

Согласно данным сервиса, средняя продолжительность пребывания туристов в Сочи составляет две ночи. Стоимость размещения при этом достигает 8,6 тыс. руб. за ночь. В других направлениях показатели варьируются: в Мезмае туристы также проводят в среднем две ночи при стоимости около 6,4 тыс. руб., в Каменномостском — три ночи (6,4 тыс. руб. за ночь), а в Мостовском — две ночи при более высокой средней стоимости, достигающей 13,8 тыс. руб.

Ранее «Твил.ру» также публиковал данные о наиболее популярных направлениях для отдыха компаниями в марте 2026 года. По оценкам сервиса, интерес к внутреннему туризму в межсезонье продолжает сохраняться, а краткосрочные поездки остаются одним из ключевых форматов отдыха.

Мария Удовик