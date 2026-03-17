Новороссийцу грозит лишение свободы за мошенничество в карьерном продвижении

В Новороссийске мужчина обещал за деньги оказать содействие человеку в карьерном росте. Получив на руки более 460 тыс. руб., он перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД города-героя.

Согласно материалам следствия, новороссиец пообещал продвинуть по службе подопечного своей знакомой. В течение месяца потерпевшая переводила на счет мужчины денежные средства, в результате чего он так и не выполнил взятые на себя обязательства. Спустя время житель города перестал контактировать с потерпевшей.

В отношении новороссийца возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в УМВД Новороссийска, мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко