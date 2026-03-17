Спрос на препараты от кашля на Кубани в начале года вырос на 67%

В Краснодарском крае в январе 2026 года спрос на препараты для лечения кашля увеличился на 67% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

В январе этого года гости и жители Краснодарского края потратили на отхаркивающие, противокашлевые и муколитические средства более 165,6 млн руб. Это на 67% больше, чем в январе 2025 года, когда граждане потратили около 98,9 млн руб. По данным аналитиков, объем продаж в упаковках увеличился на 48%, в первый месяц этого года продали 531 тыс. упаковок препаратов, а в начале 2025 года — 359,2 тыс.

По сравнению с декабрем 2025 года объем продаж препаратов для лечения кашля в Краснодарском крае снизился на 19%. Тогда жители региона потратили 204,2 млн руб. на лекарства. Было продано около 644,2 тыс. упаковок препаратов.

Лидирующее место в топе наиболее продаваемых на территории региона брендов по объему продаж занял «Ренгалин», его доля в рублях от общего объема составляет 11,4%. На втором месте «АЦЦ» — 6,1%. Замыкает тройку лидеров «Коделак» — 5,3%. Далее идут «Доктор Мом» — 4,4% и «Гербион» — 4,4%.

Алина Зорина