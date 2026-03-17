В парламенте Ирана пригрозили сделать остров Харк «кладбищем захватчиков» в случае атаки

Иран пообещал «унижение» всем, кто попытается захватить остров Харк, где сосредоточены ключевые нефтехранилища страны. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни.

«Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждет унижение, еще более сильное, чем унижение в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков»,— сказал господин Хосейни (цитата по Tasnim). По его словам, жизнь на острове идет в обычном режиме, а экспорт нефти продолжается без перебоев.

16 марта Axios со ссылкой на американских чиновников писало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата нефтяного терминала на острове Харк. Для операции потребуются сухопутные подразделения армии США. В Белом доме уточняли, что окончательных решений пока нет. Однако ситуация может измениться, если операция по открытию Ормузского пролива затянется.

Один из источников издания пояснил, что Дональда Трампа привлекает сценарий полного контроля над островом, поскольку это может стать «экономическим нокаутом для режима» и лишить Тегеран значительной части доходов. Через Харк проходит около 90% экспорта иранской нефти.

15 марта США ударили по инфраструктуре острова Харк. Дональд Трамп назвал атаку «одной из самых мощных в истории Ближнего Востока». По оценке американской стороны, эти удары создают возможность установить контроль над объектом.

