Пользователи Telegram в России сообщили о новом сбое

Пользователи Telegram в России продолжают сообщать о сбоях в работе мессенджера. Согласно данным сервиса «Сбой. РФ», с полуночи поступило более 1,7 тыс. жалоб. Почти половину комментариев о нестабильной работе мессенджера оставили жители Московского региона.

Сервис Detector404 зафиксировал рост числа жалоб после 8:00 мск. Большинство жалоб за последний час касаются проблем с отправкой сообщений и загрузкой медиа.

В Госдуме на прошлой неделе заявили, что VPN в России могут заблокировать в течение полугода. В Роскомнадзоре эти предположения опровергать не стали. Опрошенные «Ъ FM» эксперты считают, что блокировка Telegram уже началась.