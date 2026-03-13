РКН отреагировал на слова депутата Свинцова о планах заставить Telegram «тупить с VPN»

Роскомнадзор отказался дать подробный комментарий о ситуации вокруг Telegram и возможных планах полностью блокировать работу мессенджера. В ведомстве при этом не стали опровергать информацию из Госдумы, согласно которой в перспективе нескольких месяцев в стране заблокируют VPN-трафик и, следовательно, Telegram станет полностью недоступен россиянам.

На днях зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что «у Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик» и что «просто начнут его потихоньку поджимать», поэтому скоро «Telegram будет также тупить и через VPN». Депутат считает, что спецслужбы смогут заблокировать VPN-трафик в ближайшие три–шесть месяцев.

«К сожалению, не можем ничего добавить к высказанным депутатом соображениям», — заявили Daily Storm ситуацию в Роскомнадзоре.

В феврале депутат Свинцов заявлял, что в ближайшие два-три месяца ФСБ может инициировать внесение Telegram в списки пособников террористов. Слова Владимира Путина об опасности использования видов связи, которые не подконтрольны России, — это «недвусмысленный сигнал», отмечал парламентарий.